サッカーW杯北中米大会日本代表FW上田綺世（27）の妻でモデルの由布菜月（28）が18日までに自身のインスタグラムを更新。4月に出産を公表した第1子女児との親子ショットを披露した。「入院期間の記録たち」と書きだすと、ベッドで眠る長女に寄り添い、にこやかな表情を見せる自身のショットをアップ。「産まれてすぐのほにゃほにゃが懐かしい明日YouTubeUPできそうなのでぜひ見てください」とアピールした。由布は上田と