群馬県前橋市の商業施設駐車場で元妻を転倒させてけがを負わせたとして、傷害罪に問われた同市、上毛新聞社男性社員の被告（３９）に対し、前橋地裁（柴田裕美裁判官）は１２日、暴行罪を認定した上で罰金１０万円（求刑・罰金３０万円）の判決を言い渡した。被告は２０２４年１月２１日、駐車場で元妻の右肩付近を押して転倒させ、約２週間のけがを負わせたとして起訴された。被告は「暴行はしていない」と無罪を主張し、裁判