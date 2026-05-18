6月10日発売の櫻坂46の15th Double A-side Single『Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”？』の新ビジュアルと配信ジャケットが、公開となった。【写真】「Lonesome rabbit」センターに決定した櫻坂46森田ひかる今作は坂道グループとしては“初”となる両A面シングルとなり、両楽曲とも二期生・森田ひかるがセンターに座る。表題曲としては11thシングルの『UDAGAWA GENERATION』以来のセンターとなる。今作の新ビジュアルで