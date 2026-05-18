週明け18日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午前10時現在は前週末比49銭円安ドル高の1ドル＝158円93〜94銭。ユーロは17銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円54〜56銭。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の先行き不透明感から、基軸通貨のドルに「有事の買い」の動きが出た。日本政府が検討する2026年度補正予算案編成による財政悪化の懸念も、円売りにつながった。