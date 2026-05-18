夫と別居して15年。戸籍上の妻という地位を守り抜けば、老後は安泰だと思っていた女性。しかし、夫の死をきっかけに「まさかの事態」に陥ります。法律上の妻であるにも関わらず、遺族年金を受け取れない――。「重婚的内縁」という複雑な状況が生むリスクと、泥沼化を避けるための対策を、CFPの松田聡子氏が解説します。（事例の登場人物はすべて仮名です）夫の死を知らせてきた「内縁の妻」ある日、中野敦子さん（70）は夫の弘さ