発売直前！ 新型「エルグランド」をひと足お先に「チェック」してみたらついに正式発表＆発売へのカウントダウンが始まった日産の新型「エルグランド」。今夏の市販に先駆け、筆者（工藤貴宏）はテストコースで試作車両に乗ることができました。それを通して感じたライバルのトヨタ「アルファード」との違い、そして新型エルグランドの強みについて、詳しくお伝えしましょう。【画像】これが「まもなく発売」の日産「新型エル