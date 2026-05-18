私はツグミ。夫トシハルとのあいだには子どもが2人（ハルヒ中2、ダイゴ小5）いて、フリーランスとして働いています。今日は義両親への援助の件で、トシハルと一緒に義実家へ行きました。トシハルが減額を切り出すと義両親は激昂。しかも私のフリーランスの仕事を侮辱してきました。しかし私はひるまず、「なぜ私が働き方を変えなければいけないのか」と反論。そして「私の稼ぎがなければ援助は無理」と言い放ち、毎月感謝もせず当