＜全米プロ最終日◇17日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞首位と4打差のV圏内からスタートした松山英樹だったが、2021年の「マスターズ」に続くメジャー優勝がかかった最終日は苦しい一日になってしまった。5バーディ・7ボギーの「72」。トータルイーブンパーで順位も26位タイまで落とした。【動画】複雑なラインを読み切り松山英樹が奪った“マーベラス”なイーグルの瞬間2番パー4では、右ラフから