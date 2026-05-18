韓国大統領府は、あすからの高市総理の訪韓について「国賓に準じた待遇で歓迎する」と発表しました。高市総理は、あす19日から1泊2日の日程でシャトル外交の一環として韓国を訪れ、李在明大統領と首脳会談を行います。韓国大統領府はきのう、高市総理の訪韓について「国賓に準じた待遇で歓迎する」と発表しました。今回の会談は李大統領の故郷・安東で行われ、会談場所のホテルの入り口で大統領が直接、高市総理を迎えるということ