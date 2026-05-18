17日夜、京都府京田辺市の第二京阪道路でオートバイと大型バスが関係する事故がありました。バスの乗客らは全員避難し、けが人はいませんでした。 【写真を見る】第二京阪道路で大型バスが炎上転倒したオートバイに乗り上げ…焼け落ちる乗客と運転手は避難→けが人なしオートバイの男性は軽傷とみられる 17日午後10時10分ごろ、京都府京田辺市の第二京阪道路上り線で「バイクとトラックの事故です」と警