■MLBエンゼルス1ー10ドジャース（日本時間18日、エンゼル・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのエンゼルス戦に“1番・DH”で先発出場。5打数3安打2打点、今季3度目の3安打、直近3試合で13打数6安打7打点、打率は.462と復調の兆しを見せた。試合後に取材対応した大谷は「休み前にいい感覚をつかめたというか、ピッチング前に、いい感覚