台湾の頼清徳総統は「アメリカの台湾への武器売却は必要不可欠であり、地域の平和と安定を守る重要な要素だ」とトランプ政権に武器売却を継続するよう訴えました。アメリカのトランプ大統領は、15日に放送されたFOXニュースのインタビューで、台湾への武器売却について「するかもしれないし、やらないかもしれない」「中国次第で、我々にとって有力な交渉材料だ」と話しました。こうした中、台湾の頼清徳総統が17日、自身のSNSを更