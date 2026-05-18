◇インターリーグパドレス−マリナーズ（2026年5月17日シアトル）パドレスの松井裕樹投手（30）が17日（日本時間18日）、敵地でのマリナーズ戦で6回無死満塁のピンチで救援登板した。7−0の6回、先発・ジオリトが3者連続四球を与え降板。無死満塁のピンチで後を継いで2番手でマウンドに上がった。3番・ネーラーに対し、フルカウントから押し出し四球を与えると、続くアロザレーナには中犠飛、レフスナイダーにも左犠飛を