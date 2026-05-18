テレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）が18日に放送され、俳優・気象予報士の片岡信和が休演し、異例の景色となった。【写真】『モーニングショー』お天気の片岡さん、『炎神戦隊ゴーオンジャー』ゴーオンブルーの姿天気予報では、羽鳥アナが「今週1週間片岡さんお休みいただきますので、松岡さんお願いします」と、松岡朱里アナが担当。しっかりと役目を果たした松岡アナは「以上お天気でした」と即コーナー終