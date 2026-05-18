■MLBエンゼルス1ー10ドジャース（日本時間18日、エンゼル・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのエンゼルス戦に今季8度目の先発、メジャー最長の7回、メジャー最多の8奪三振の好投で今季2勝目を手にした。チームも5連勝となった。「前回、前々回の方が感覚的にはよかったんですけど、ただ、しっかり要求通りにストライクゾーンに投げ