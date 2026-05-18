【第2回クローズドβテスト（CBT）】 4月29日～ 実施中 Tencent Games傘下のTiMi Studio Groupが開発し、CAPCOMが監修するモバイル向け新作「モンスターハンターアウトランダーズ」。iOS/Android向けに基本プレイ無料で配信予定の本作は、シリーズおなじみの狩猟アクションを軸に、広大なフィールドの探索やクラフト、キャラクター育成といった要