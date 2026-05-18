ストライクを「K」と記入する理由には諸説ある！ ストライクを「K」と記入する理由 ノックアウト(Knock out)の頭文字を取って「K」になったというものや、3ストライクで三振なので、3画で書ける「K」にな ったというものなど、ストライクを「K」と記入する理由には、諸説ある。 出典：『少年野球 スコアのつけ方』監修/一般社団法人 日本野球機構(NPB)