リスク回避の動き、米イラン収束の兆し見えずドル円158.95円 米イラン戦争に収束の兆しが見えず市場心理が悪化している。 報道によると米国はイランに5つの条件を提示したようだが、イラン側が受け入れる可能性は低い。トランプ氏はイランに「もう時間がないぞ」と攻撃再開を警告。イラン側も報復の準備はできていると表明。 時間外でNY原油が107ドル台に上昇、NY金は3月末以来の安値。ダウは300ドル安、ナスダックは0.