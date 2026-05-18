去年12月に、JR長野駅前で起きたごみ収集車によるひき逃げ死亡事件で18日、被告の男に拘禁刑2年の有罪判決が言い渡されました。過失運転致死と道路交通法違反の罪に問われていたのは、長野市三輪に住む佐藤陽市被告(56)です。判決によりますと、佐藤被告は去年12月8日早朝、JR長野駅近くの道路で、ごみ収集車を運転中に安全を確認しないままバックで進み、路上に横たわっていた男性(当時47)をひいて死亡させ、その場から立ち去りま