◆スペイン１部▽第３７節Ｒソシエダード３―４バレンシア（１７日・レアレアレーナ）【サン・セバスティアン（スペイン）１７日＝豊福晋】Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）はホームのバレンシア戦で出場はなかった。チームは３―４で敗れた。前節ジローナ戦は先発でプレーした久保だが、中２日で挑んだホーム最終節のバレンシア戦では出番なし。約３ケ月間に及んだ左太もも裏の負傷からの復帰後、マタラッツ