「ホワイトソックス９−８カブス」（１７日、シカゴ）カブスのマイケル・コンフォート外野手が九回に起死回生の同点３ランを放った。チームはサヨナラ負けを喫したが、直近７試合で打率・４０９と定位置をつかみつつある。３点を追う九回、敵失などで１死二、三塁の好機を作った。ここでコンフォートがカウント３−１からのシンカーを完璧に捉え、バックスクリーンへたたき込んだ。価値ある一撃にカブスベンチは大盛り上が