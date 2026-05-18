3月15日のスプリングSを制した後、皐月賞をパスして日本ダービー（31日、東京芝2400メートル）に狙いを絞ったアウダーシア（牡3＝手塚久、父キズナ）はダミアン・レーン（32）との新コンビで臨むことが決まった。18日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。新馬2着から未勝利2着、未勝利1着はルメールが騎乗し、スプリングSは津村が勝利に導いた。レーンは23年日本ダービーでタスティエーラに騎乗し、54年ゴールデンウ