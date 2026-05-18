【ニューヨーク共同】ニューヨークで開かれている核拡散防止条約（NPT）再検討会議で採択を目指す成果文書草案の再改訂版から、核保有国に「核兵器の先制不使用」の宣言を求めた項目が削除されたことが17日、分かった。各国に配布された草案を共同通信が入手した。4週間にわたる再検討会議は最終週を迎え、閉幕日の22日の成果文書採択に向けて、各国が詰めの交渉に入る。これまでの議論で各国の意見対立は根深く、全会一致での