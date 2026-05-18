ヘルムホルツセンター・ドレスデン・ローゼンドルフ（HZDR）研究所のDominik Koll博士を筆頭とする国際的な研究チームは、南極の氷床コアから検出された放射性同位体「鉄60（60Fe）」に関する新たな研究成果を発表しました。検出された鉄60は超新星爆発で生成されたものであり、現在太陽系が通過している「局所星間雲（Local Interstellar Cloud: LIC）」と呼ばれる領域に蓄積されている可能性が高いと研究チームは考えています。