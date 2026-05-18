１８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、華族の千佳子（仲間由紀恵）の看護をりん（見上愛）が担当することになった。大学病院側は、何かあれば看護婦養成所のせいにできる…という理由で、りんに千佳子の看護を任せようとする。目論みを察知したバーンズ先生は、断る方向に持っていこうとするが、りんは今回の看護を引き受けると宣言してしまう。なんとか心を開いてもらおうと必死のりん。病室に入りあい