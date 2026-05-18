今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる、SUPER EIGHTの冠番組『EIGHT-JAM』。5月17日（日）放送の同番組では、女性がボーカルを務めるバンドを特集した。【映像】いきものがかり水野、チャットモンチーとの食事会の秘話を語る今回スタジオにはトークゲストで森香澄、高橋茂雄（サバンナ）が出演したほか、アーティストゲストとして本間昭光、いし