ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎが急騰、５日ぶりに急速人気化し一時９．３％高の４２２０円まで買われる人気となった。ＡＩを活用した外観検査や、音声・数値データなどを組み合わせたＡＩシステムによるソリューションを製造業向けに提供している。生産ラインの検査工程における自動化・省力化で企業のニーズを捉えるほか、これに付随したＤＸコンサルティングでも実績を重ねている。２６年２月期の売上高は前