リクルートホールディングスは大幅続伸している。前週末１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は４兆３００億円（前期比９．０％増）、最終利益予想は６２３０億円（同２５．４％増）としており、大幅な増収増益の見通しを好感した買いが集まっている。年間配当予想は中間・期末各１３円の合計２６円（前期は２５円）を見込む。想定為替レ