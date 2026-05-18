キオクシアホールディングスがストップ高の水準となる５万１４５０円でカイ気配となった。前週末１５日の取引終了後に２６年３月期連結決算と２７年３月期第１四半期（４～６月期）の業績予想を公表した。４～６月期の売上高は前年同期比５．１倍の１兆７５００億円、最終利益は同約４８倍の８６９０億円を見込む。同社株は決算発表前に急落していたが、市場の期待値を上回る業績予想を示し、ポジティブ視され