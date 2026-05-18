東北特殊鋼はストップ高カイ気配。前週末１５日取引終了後、３割強の株式を保有する筆頭株主の大同特殊鋼から非公開化を目的とするＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株４４９１円。これにサヤ寄せする格好となっている。 買い付け期間は５月１８日～６月２９日。光通信グループ、岡谷鋼機、ＴＹＫが保有する東北鋼株については、ＴＯＢ成立後に東北鋼が自社株買いを実施する形で取得する。なお