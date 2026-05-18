フェイスネットワークが急反発し一時ストップ高の７９３円に買われている。前週末１５日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高３７０億円（前期比１２．４％増）、経常利益５８億円（同１２．３％増）と２ケタ増収増益を見込み、年間配当予想を前期比２円５０銭増の４５円としたことが好感されている。 同時に発表した新たな中期経営計画では年間２０～２５棟の竣工を計画しており、着実に