ニチアスに注目したい。同社はプラント向け工事が主力で、半導体、建材などの産業分野で事業を展開している。２６年３月期の連結営業利益は前の期比６．８％減の３７０億１４００万円と従来予想（３６５億円）を上回って着地した。足もとで半導体製造装置向けの高機能製品などの需要が回復している様子だ。２７年３月期の同利益は前期比２１．６％増の４５０億円と２期ぶりに最高益を更新する見込み。半導体関連の高機能製品のほ