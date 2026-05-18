アイドマ・ホールディングスが続伸している。前週末１５日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、香港に本拠を構える投資顧問会社アセンダー・キャピタルの株式保有割合が５．０６％と新たに５％を超えたことが判明しており、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「重要提案行為などを行うこと」としており、報告義務発生日は５月８日となっている。 出所：MINKABU PRESS