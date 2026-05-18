午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４４８、値下がり銘柄数は１０７３、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位にサービス、海運、精密機器、鉱業など。値下がりで目立つのは輸送用機器、繊維、建設など。 出所：MINKABU PRESS