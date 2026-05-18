グロービングが全般リスクオフ相場に逆行し急騰、１０％を超える上昇で２５３０円まで駆け上がる場面があった。企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を支援する独自のコンサルティングサービス（ＪＩ型）を特長とし、業績は爆発的な成長トレンドにある。２４年１１月に東証グロース市場に新規上場したニューフェースだが、今年４月３０日付でプライムに市場変更する。稀に