圧倒的な強さで頂点に立った。中国で開催されたU-17女子アジアカップは、北朝鮮の最多５度目の優勝で幕を閉じた。現地５月17日に行なわれた決勝戦で、北朝鮮は日本と対戦。絶対エースのユ・ジョンヒャンの４発とキム・ウォンシムの１得点で、５−１の大勝を収めた。ホスト国メディア『勝迅体育』は「凄まじい！ 北朝鮮が日本を涙に追い込む アジアカップで６試合36得点を挙げて優勝」などと題した記事で、「北朝鮮の活躍は、