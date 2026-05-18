日本期待のアタッカーが、３戦連発だ。現地５月17日に開催されたブンデスリーガ２部の第34節で、福田師王を擁するカールスルーエは、三好康児が所属するボーフムとホームで対戦。１−２で敗れた。この一戦で、一時は同点となるゴールを叩き込んだのが、福田だ。右CKの流れから、マルセル・フランクのシュートのこぼれ球に素早く反応して押し込んだ。得点嗅覚が光る得点に、SNS上では「覚醒来た」「凄いな」「４年後は日本