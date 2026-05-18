【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iが、世界的なスターを数多く輩出してきたアメリカの名門音楽レーベルAtlantic Recordsと、レーベル契約を締結したことを発表した。 ■すでにアメリカでの楽曲制作にも着手 Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルであり、アレサ・フランクリン、レッドツェッペリンといったレジェンドアーティストからエド・シーラン、