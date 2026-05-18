【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、5月16・17日に東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催し、2日間で約10万人を動員。 2日目の公演にて、デビュー5周年を記念し、11月にオリジナルアルバム『BE:4U』をリリースすること、2027年1月よりドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』を開催するこ