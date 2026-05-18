18日10時現在の日経平均株価は前週末比235.61円（-0.38％）安の6万1173.68円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は448、値下がりは1073、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は114.24円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ＳＢＧ が66.78円、アドテスト が50.69円、豊田通商 が34.29円、ダイキン が29.33円と続いている。 プラス寄与度トップはキオ