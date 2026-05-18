中国メディアの科創板日報によると、人型ロボットが実証が待たれる技術から工場組立ラインにおける実際の労働力へとほとんど気づかれないうちに移行していることを、米ロボット企業フィギュアが行っている7×24時間のライブ配信が実証した。フィギュアの創業者ブレット・アドコック氏によると、F．03ロボットはライブ配信の下で30時間以上連続して稼働し続けている。ロボットのチームは配信開始以来、累計4万5000個を超える数の荷