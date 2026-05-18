【牧元一の孤人焦点】歌手で俳優の高岡早紀（53）が6月13日、名古屋市のメニコンシアターAoiでライブを行う。今年は芸能生活40周年のメモリアルイヤーで、ライブはその記念活動の幕開けとなる。都内で取材に応じた高岡は、1986年に雑誌「セブンティーン」のモデルとして芸能活動を始めた頃のことをこう振り返った。「よく覚えていないのですが、読者モデルのようなことをやっていました。『専属モデルになりませんか？』と