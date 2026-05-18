5月18日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 熊本市の最高気温は33℃の予想で、今日で5日連続の真夏日となりそうです。今年初の真夏日を観測してから、連日真夏日となっています。阿蘇市乙姫も31℃、人吉市も33℃、菊池市や山鹿市、甲佐町なども33℃まで上がりそうで、7月下旬並みの暑さとなります。朝から日中にかけての気温の変化も大きく、急激に暑さが厳し