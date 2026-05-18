18日朝、大阪の道頓堀近くにある飲食店が入る建物など4棟が焼ける火事があり現在も消火活動が続いています。この火事によるけが人の情報は今のところ入っていません。 激しく吹きあがる煙と炎。 消防などによりますと、午前7時過ぎ、大阪市中央区西心斎橋の飲食店が入る3階建ての建物の1階部分から出火しました。 （避難誘導をしたという人）「爆発音が一回鳴った。すごい煙だった」 火は隣接する建物にも延焼し、今のところ4