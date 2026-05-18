◇インターリーグホワイトソックス9―8カブス（2026年5月17日シカゴ）ホワイトソックスは17日（日本時間18日）、同じシカゴに本拠地を置くカブスとの「ウインディー・シティー・シリーズ」に延長10回サヨナラで9―8と勝利。これで2連勝で貯金を今季最多2とし、5月に入り10勝5敗と好調を維持している。過去3年間100敗以上を続けた弱小チームの様変わり。新加入の村上宗隆内野手（26）の存在も大きいが、この日も延長10回7