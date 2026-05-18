けさ、大阪の道頓堀近くにある飲食店が入る建物など4棟が焼ける火事があり、現在も消火活動が続いています。この火事によるけが人の情報は今のところ入っていません。激しく吹きあがる煙と炎。消防などによりますと、午前7時すぎ、大阪市中央区西心斎橋の飲食店が入る3階建ての建物の1階部分から出火しました。避難誘導した人「爆発音が一回あって。ここ一帯、視界が（煙で）見えなかった」火は隣接する建物にも延焼し、今のところ