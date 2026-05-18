きのう午後、広島県福山市で発生した山火事は、きょうになっても延焼が続いています。記者「発生から一夜明けた午前8時です。燃えた山は広範囲にわたって木々が茶色く変色し、山肌が見える状態になっています」火事があったのは広島県福山市赤坂町で、消防によりますと、きのう午後2時半ごろ、近隣住民から「枯れ草が燃えている」と通報がありました。警察によりますと、女性が廃材を燃やしていたところ枯れ草に燃え移り、周辺の山