Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。動画も写真も撮りまくりたい人、コレです。machi-yaにてプロジェクトを公開中の「budi オールインワンカードリーダーBOX」は、手軽にSDカード・microSDカードを読み書きすることができる、要注目のデバイス。しかも、小さくて失くしがちなmicroSDカードを計11枚保管しておくこともできるので、