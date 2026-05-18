Image: Shutterstock AI社会において欠かせないデータセンター。でも、データセンターの建設をめぐっては、各地で反対の声も上がっています。それは地域のインフラや暮らしに、少なからず影響を与える可能性があるから。電力、水、騒音などをめぐって、すでに各地で住民の反発が起きています。では、こうした施設に対して、労働組合はどんな立場を取っているのでしょうか。巨大テック企業に