敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。5打数3安打2打点と活躍し、10-1で勝利したチームに貢献した。試合中、大谷は外野のほうに笑顔を向けるシーンがいくつかあったが、視線の先には誰がいたのか。初回、大谷は中前打で出塁。一塁ベース上で、中堅方向に笑顔を見せるシーンがあった。センターで打球を処理した、盟友マイク・トラウトと何やらや